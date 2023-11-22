Подмосковье 22 ноября 2023, 21:24 Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлят в Подмосковье до конца 2024 года Главгосстройнадзор МО

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Президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до конца 2024 года. Мораторий был предложен для объектов, чья деятельность не представляет высокого риска для общества. Это позволит отказаться от значительного числа проверок.

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян подчеркнул, что предложение президента РФ найдет поддержку среди бизнеса в Подмосковье.

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В аппарате уточнили, что помимо контрольных мероприятий, существуют и профилактические визиты. После них не выписываются штрафы.

«В 2022 году количество таких визитов составило 680 тысяч, превысив количество проверок в два раза. В этом году число визитов превысило количество проверок в 3 раза», — добавили в аппарате.

Там подчеркнули, что главным изменением в рамках реформы контроля и надзора в России стало обязательное применение риск-ориентированного подхода при проведении проверок.

Премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что на протяжении ближайших восьми лет такие проверки будут осуществляться только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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