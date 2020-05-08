Монумент «Звезда Бессмертного полка» открыли в Коломне

Источник фото: телеканал «360»

«Спасибо» на монументе — это слова благодарности героям Великой Отечественной войны. Открытие транслировали в соцсетях главы городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

«Многие, я знаю, что сейчас смотрели нас в режиме онлайн — и поднятие знамени Победы над администрацией, и открытие памятного знака. Люди понимают всю ответственность нахождения дома, переживают, что они находятся дома, но душой они вместе с нами, они рядом», — отметил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Источник фото: телеканал «360»

Идея создания монумента принадлежит выпускникам Коломенского высшего артиллерийского командного училища. Средства собирали всем миром. Откликнулись больше 200 человек.И хотя сам памятник небольшой, всего 75 сантиметров, значение он имеет огромное.

«Это слово должно просыпаться каждый год в душе, огромными заглавными буквами — СПАСИБО. Они все у меня неспроста заглавные, потому что каждая буква в этом слове на самом деле — миллион жизней», — сказал офицер запаса Дмитрий Лик.

Источник фото: телеканал «360»

В годы Великой Отечественной из Коломенского городского округа на фронт ушли больше 20 тысяч человек. Каждый второй не вернулся. Среди погибших дед Александра Редько — Василий. Он командовал стрелковой ротой отбывал на польско-литовской границе. Двое суток командир и 100 красногвардейцев сдерживали натиск вермахта.

«Они все погибли, но своими смертями дали возможность уйти из-под фашистов гражданскому населению пограничной заставы. Среди спасшихся был мой отец — ему было тогда 1,5 года. Была моя бабушка, которая его маленького вынесла на руках, потом они уехали в эвакуацию в Ташкент. Своей смертью дед заплатил за жизнь моего отца», — делится майор гвардии, житель Коломенского городского округа Александр Редько.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь в Коломне именно от этого монумента будет начинать шествие «Бессмертный полк» в День победы. Но не в этом году, завтра присоединиться к акции можно будет, выйдя на балкон с фотографией своего героя.