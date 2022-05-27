Монумент павшим в боях за Подмосковье уральцам открыли в Лотошине

Бронзовый памятник воинам-уральцам открыли на мемориале у ныне несуществующей деревни Дьяково в городском округе Лотошино. Бойцы отдали свои жизни в боях под Москвой.

Линия фронта проходила прямо по деревне Дьяково, многие дома оказались на так называемой нейтральной полосе и регулярно простреливались гитлеровцами. У местных не было возможности даже пополнить запасы воды. Им приходилось топить снег, чтобы напоить своих детей. Противостояние длилось несколько месяцев. В ходе ожесточенных сражений погибло большинство местных жителей и более восьмисот уральцев 379-й стрелковой дивизии.

«Здесь погибли около 1000 человек, через один километр км за моей спиной еще курган, где погибли около 500 человек. И когда ты видишь это и понимаешь, что так каждый километр на Запад наши солдаты шли, освобождая нашу страну, а затем и Европу, понимаешь, что это дорогого стоит!» — отметил начальник отдела Института военной истории Военной академии Генштаба РФ Александр Гуляев.

В городском округе насчитывается более 100 обелисков, воинских захоронений и братских могил, за которыми ведется постоянный уход. За каждым мемориалом закреплена шефствующая организация. Сотрудничество с землячеством Пермского края, которое началось три года назад, позволило выйти на качественно иной уровень.

«Мы организовали проект, выиграли президентский грант, благодаря которому восстановили порядка восьми мемориалов здесь: привели в порядок, поставили новые. Поэтому и сегодняшнее событие — это одно из звеньев цепочки последних трех лет», — сообщил депутат Госдумы от Пермского края, первый зампред правления РОО «Пермское землячество» Игорь Шубин.

На Церемонию открытия обновленного монумента воинам-уральцам прибыла представительная делегация: депутаты Госдумы от Пермского края, сотрудники администрации, студенты-историки, кадеты и общественники.

«Сегодня на нашей земле Пермское землячество, которое помогло нам восстановить ту память, потому что в 1941 году воины-уральцы 379-й освобождали нашу родную землю от фашистов», — сказала глава округа Лотошино Екатерина Долгасова.

Она выразила уверенность, что дружба с Пермским землячеством и дальше будет приносить плоды.