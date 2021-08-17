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    17 августа 2021, 22:35

    На мусороперерабатывающем комплексе «Нева» начали монтировать основное оборудование

    Валерия Шафирко

    На строящемся в Московской области комплексе переработки отходов «Нева» начался монтаж основного оборудования. Журналисты и входящие в Контактную группу по наблюдению за ходом строительства общественники могли увидеть доставку на объект 15-ти тонного барабанного сепаратора.

    На мусороперерабатывающем комплексе «Нева» начали монтировать основное оборудование

    «На замену полигонам советского образца всего за несколько лет нам удалось построить новую современную отрасль по переработке твердых коммунальных отходов, в том числе 10 современных предприятий по переработке отходов, которые 50% всех отходов перерабатывают и направляют на вторичную переработку, обновить весь контейнерный парк, построить новые контейнерные площадки, закупить более тысячи современных мусоровозов, создать систему электронного мониторинга и контроля перемещения отходов, перевести жителей на дуальную систему разбора отходов, внедрить систему раздельного сбора крупногабаритных отходов „Мегабак“», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

    Теперь, по его словам, ни один килограмм отходов не проходит на объекты неучтенным.

    На мусороперерабатывающем комплексе «Нева» начали монтировать основное оборудование | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Готовность объекта на сегодня составляет выше 60%. В здании мусоросортировочного завода уже смонтировали опоры и конвейеры, а с барабанных сепараторов начнется установка основных технологических узлов.

    Заместитель председателя Общественной палаты городского округа Солнечногорск, член Контактной группы Владимир Царев отметил, что на площадке видно, что «ведется все профессионально, и строительство проходит цивилизовано».

    «Надеемся, что проблема с переработкой отходов решится в ближайшее время», — добавил Царев. Он также уточнил, что сразу это не получится, поскольку зависит от каждого человека и в том числе от диалога общественности и компании (производств).

    На мусороперерабатывающем комплексе «Нева» начали монтировать основное оборудование | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Мы получаем полную информацию от застройщика, наши эксперты периодически выезжают на пробы воды. Вопросов нет. Мы уже видели аналогичное современное производство в Егорьевске. Уверены, что здесь также будет все в порядке», — рассказал Царев.

    На момент пуска КПО «Нева» станет самым современным автоматизированным комплексом по переработке отходов в Московской̆ области. Там применят наилучшие отечественные и зарубежные технологии отрасли.

    На мусороперерабатывающем комплексе «Нева» начали монтировать основное оборудование | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Сегодня мы находимся на объекте, который начнет свою работу в декабре этого года и это абсолютно новый, уникальный комплекс, который будет перерабатывать более 75% отходов», — отметила заместитель генерального директора Группы компаний «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

    По ее словам, в регионе уже третий год реализуется программа современного обращения с отходами, внедряется система раздельного сбора отходов, а также строятся комплексы по переработке, которые позволяет переработать максимум бытовых отходов.

    «КПО „Нева“ станет 11-м таким объектом, который вобрал в себя все лучшие и проверенные технологии, которые были реализованы на других КПО. И с его вводом в области образуется профицит мощностей для переработки мусора», — добавила Вишнякова.

    На мусороперерабатывающем комплексе «Нева» начали монтировать основное оборудование | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас на площадке работает около 300 человек и 200 единиц техники. Мощность нового завода — 500 тысяч тонн в год.

    Группа ЭкоЛайн — ведущий оператор по обращению с отходами в Московском регионе. В состав группы входят два городских оператора — «ЭкоЛайн» (САО и ЦАО), «МКМ-Логистика» (ЗАО и ЮЗАО), а также два подмосковных регоператора — «ЭкоЛайн-Воскресенск» (Воскресенский кластер) и «ЭкоПромСервис» (г.о. Клин и Солнечногорск). Компания обслуживает свыше 5,5 миллиона жителей и 20 тысяч предприятий, обрабатывая каждый год больше двух миллионов тонн отходов.

    На сортировке отбирается до 30 компонентов вторсырья. Ранее Группа реализовала проект крупнейшего в Восточной Европе КПО «Восток» мощностью 1,2 миллиона тонн отходов в год и глубиной переработки до 75%.

    Нацпроект «Экология» предполагает сокращение захоронения отходов до 50% к 2030 году. В Московской области с 2019 года активно строится комплексная инфраструктура по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 2020 году в регионе были закрыты все 39 мусорных полигонов ТКО. На сегодняшний день в Подмосковье успешно функционируют 10 современных КПО. Дополнительно в 2022–2023 годах в регионе будет построено четыре завода по термической утилизации отходов.