На мусороперерабатывающем комплексе «Нева» начали монтировать основное оборудование

На строящемся в Московской области комплексе переработки отходов «Нева» начался монтаж основного оборудования. Журналисты и входящие в Контактную группу по наблюдению за ходом строительства общественники могли увидеть доставку на объект 15-ти тонного барабанного сепаратора.

«На замену полигонам советского образца всего за несколько лет нам удалось построить новую современную отрасль по переработке твердых коммунальных отходов, в том числе 10 современных предприятий по переработке отходов, которые 50% всех отходов перерабатывают и направляют на вторичную переработку, обновить весь контейнерный парк, построить новые контейнерные площадки, закупить более тысячи современных мусоровозов, создать систему электронного мониторинга и контроля перемещения отходов, перевести жителей на дуальную систему разбора отходов, внедрить систему раздельного сбора крупногабаритных отходов „Мегабак“», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Теперь, по его словам, ни один килограмм отходов не проходит на объекты неучтенным.

Источник фото: телеканал «360»

Готовность объекта на сегодня составляет выше 60%. В здании мусоросортировочного завода уже смонтировали опоры и конвейеры, а с барабанных сепараторов начнется установка основных технологических узлов.

Заместитель председателя Общественной палаты городского округа Солнечногорск, член Контактной группы Владимир Царев отметил, что на площадке видно, что «ведется все профессионально, и строительство проходит цивилизовано».

«Надеемся, что проблема с переработкой отходов решится в ближайшее время», — добавил Царев. Он также уточнил, что сразу это не получится, поскольку зависит от каждого человека и в том числе от диалога общественности и компании (производств).

Источник фото: телеканал «360»

«Мы получаем полную информацию от застройщика, наши эксперты периодически выезжают на пробы воды. Вопросов нет. Мы уже видели аналогичное современное производство в Егорьевске. Уверены, что здесь также будет все в порядке», — рассказал Царев.

На момент пуска КПО «Нева» станет самым современным автоматизированным комплексом по переработке отходов в Московской̆ области. Там применят наилучшие отечественные и зарубежные технологии отрасли.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня мы находимся на объекте, который начнет свою работу в декабре этого года и это абсолютно новый, уникальный комплекс, который будет перерабатывать более 75% отходов», — отметила заместитель генерального директора Группы компаний «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

По ее словам, в регионе уже третий год реализуется программа современного обращения с отходами, внедряется система раздельного сбора отходов, а также строятся комплексы по переработке, которые позволяет переработать максимум бытовых отходов.

«КПО „Нева“ станет 11-м таким объектом, который вобрал в себя все лучшие и проверенные технологии, которые были реализованы на других КПО. И с его вводом в области образуется профицит мощностей для переработки мусора», — добавила Вишнякова.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на площадке работает около 300 человек и 200 единиц техники. Мощность нового завода — 500 тысяч тонн в год.

Группа ЭкоЛайн — ведущий оператор по обращению с отходами в Московском регионе. В состав группы входят два городских оператора — «ЭкоЛайн» (САО и ЦАО), «МКМ-Логистика» (ЗАО и ЮЗАО), а также два подмосковных регоператора — «ЭкоЛайн-Воскресенск» (Воскресенский кластер) и «ЭкоПромСервис» (г.о. Клин и Солнечногорск). Компания обслуживает свыше 5,5 миллиона жителей и 20 тысяч предприятий, обрабатывая каждый год больше двух миллионов тонн отходов.

На сортировке отбирается до 30 компонентов вторсырья. Ранее Группа реализовала проект крупнейшего в Восточной Европе КПО «Восток» мощностью 1,2 миллиона тонн отходов в год и глубиной переработки до 75%.

Нацпроект «Экология» предполагает сокращение захоронения отходов до 50% к 2030 году. В Московской области с 2019 года активно строится комплексная инфраструктура по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 2020 году в регионе были закрыты все 39 мусорных полигонов ТКО. На сегодняшний день в Подмосковье успешно функционируют 10 современных КПО. Дополнительно в 2022–2023 годах в регионе будет построено четыре завода по термической утилизации отходов.