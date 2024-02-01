Подмосковье 01 февраля 2024, 18:07 Монтаж верхних частей опор начался на строящемся петупроводе в Опалихе Минтранс Подмосковья

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Строительство путепровода продолжается в Опалихе. Рабочие приступили к устройству верхних частей опор — сейчас ведется бетонирование подферменной площадки на опоре № 2. В региональном Минтрансе уточнили, что объект возводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Параллельно на объекте ведется бетонирование подпорных стен со стороны улицы Ольховой, а также переустройство инженерных коммуникаций.

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Новый транспортный объект обеспечит бесперебойное и безопасное сообщение между старой и новой частями Опалихи. Помимо этого, улучшится качество жизни более чем для 25 тысяч жителей микрорайона, которые смогут быстро добираться до социальных объектов.

В ведомстве отметили, что ликвидация ж/д переезда обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД. Открыть движение по путепроводу планируют в конце этого года.

Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.

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