Подмосковье 08 февраля 2023, 14:04 Монтаж самого высокого в Подмосковье колеса обозрения начался в Химках

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Самое высокое колесо обозрения в Подмосковье вскоре появится в Химках. Конструкцию высотой 50 метров начали устанавливать в парке Толстого, где сейчас идет второй этап реконструкции.

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Колесо обозрения спроектировали в одной из отечественных производственных компаний. Аттракцион будет работать круглый год. В вечернее время колесо будет подсвечиваться яркой иллюминацией.

Все 24 кабинки оснастят климатконтролем и автоматическими дверцами. Каждая кабинка будет вмещать по шесть человек. Одновременно кататься на аттракционе смогут 144 человека.

«Об установке нового колеса обозрения просили наши жители. Строители уже приступили к его монтажу на центральной аллее. Там же, где стояло старое колесо, демонтированное несколько лет назад. Открыть новый аттракцион планируем уже к лету», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Строители уже установили бесфундаментное основание для аттракциона из бетонных блоков и металлоконструкций общим весом 220 тонн. Также подняли две опоры высотой 30 метров.

Масштабное обновление крупнейшего и старейшего парка Химок начали в прошлом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Первым этапом благоустроили 12 гектаров. Обновили площадь перед домом культуры «Родина» и музеем «Артишок», обустроили 30 новых пешеходных дорожек, первую линию велодорожек, заменили ограждение, установили лавочки и урны для раздельного сбора мусора.

В рамках второго этапа реконструкции обустроят сцену с амфитеатром на музейной площади, обновят пляжную зону, смотровые площадки, установят новую игровую зону для детей и аттракционы. Строительные работы завершат осенью 2023 года.

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