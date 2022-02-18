Монтаж путепровода через Дмитровское шоссе начался на Северном обходе Лобни

Пролетное строение путепровода через Дмитровское шоссе начали монтировать в Лобне. Он протянется на 120 метров и станет частью развязки в составе Северного обхода.

Северный обход перераспределит потоки машин и разгрузит улицы Лобни. Строительство идет по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Путепровод — часть большого проекта Северного обхода. Как рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, перемены ощутят более 90 тысяч местных жителей.

Учитывая крайнюю востребованность Северного обхода Лобни, работы идут одновременно на всех участках дороги Алексей Гержик.

Например, специалисты занимаются устройством опор и для путепровода через дорогу Хлебниково — Рогачево — Луговая. Уже строят путепровод через железную дорогу Савеловского направления.

«Движение на данных участках мы планируем открыть в конце 2022 года», — уточнил Гержик.

Общая протяженность Северного обхода Лобни — восемь километров. Движение машин запустят по шести полосам.

Они смогут принимать более 120 тысяч автомобилей в сутки. Время выезда из города сократится до 20-30 минут вместо двух часов.