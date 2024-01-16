Подмосковье 16 января 2024, 15:48 Монтаж пролетного строения путепровода завершился в Быково Минтранс Московской области

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Строительство путепровода продолжается в Раменском в районе платформы Быково. На данный момент там завершили монтаж пролетного строения. В региональном Минтрансе уточнили, что общая масса металлоконструкций составила почти три тысячи тонн.

«Также смонтировано 36 железобетонных балок между опорами 1-4 и 7-10. В начале февраля 2024 года строители планируют приступить к монтажу боковых секций ригелей опор № 5 и № 6 со стороны Южного проспекта и улицы Леволинейной», — добавили в ведомстве.

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Также на объекте продолжается строительство подземного пешеходного перехода, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную.

Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность округа. Запустить движение по новому путепроводу планируется в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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