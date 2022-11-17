Подмосковье 17 ноября 2022, 16:29 Монтаж пролетного строения перехода над железной дорогой завершился в Дедовске

Читать 360tv в

В Истре неподалеку от железнодорожной станции Дедовск закончился монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, такой переход должен будет соединить две улицы — Гурьянова и Ногина. Таким образом, переход станет гораздо комфортнее, а главное, безопаснее, сразу для 3,5 тысячи жителей. Больше не нужно будет ходить непосредственно через железную дорогу. Ожидается, что сам переход откроется уже в декабре этого года.

«Длина пролета составляет более 30 м, общая масса металлоконструкций — свыше 40 тонн. В ближайшее время строители приступят к устройству плиты прохожей части и к остеклению пешеходного перехода, которое будет выполнено из специального ударопрочного стекла — триплекса», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реклама

Надземный переход будет состоять из пролетного строения, которое собираются сделать опирающимся на две опоры. На них появятся специальные лестницы и лифты для пассажиров с ограниченными возможностями.

Реклама

Еще в 2020 году в Дедовске открыли движение по новому путепроводу, который находится неподалеку от самой станции. На этом фоне было решено закрыть переезд и единственный наземный переход. Пока жители перемещаются по подземному переходу, однако в нем нет лифтов.