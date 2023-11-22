Подмосковье 22 ноября 2023, 14:57 Монтаж пролетного строения эстакады через Краснополянское шоссе завершился в Лобне Минтранс Подмосковья

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Специалисты продолжают строительство направленного съезда в сторону улицы Гагарина в рамках возведения Северного обхода Лобни, находящегося в районе Рогачевского шоссе. Сейчас монтаж последнего участка пролетного строения эстакады длиной 30 метров над Краснополянским шоссе завершен.

Все работы проводились в ночное время в специальные «технологические окна», чтобы не мешать движению транспорта. Кроме того, продолжаются работы по укладке асфальта на строительном участке Северного обхода между Рогачевским шоссе и автодорогой Хлебниково — Рогачево — Луговая.

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Одновременно ведется строительство одноуровневой кольцевой развязки на Рогачевском шоссе протяженностью 1,5 километра. Эта транспортная развязка позволит улучшить дорожную ситуацию внутри города и связать западные и южные микрорайоны Лобни с Дмитровским шоссе, что позволит сократить время выезда из Лобни примерно на 10 минут. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.

Таким образом благодаря строительству Северного обхода Лобни уже сейчас удалось существенно сократить время въезда и выезда из города.

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