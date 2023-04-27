Подмосковье 27 апреля 2023, 12:28 Монтаж перехода на шоссе у аэропорта Шереметьево завершили в Лобне

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Новый надземный пешеходный переход вскоре откроют около аэропорта «Шереметьево» в Лобне. Его строят на пересечении Лобненского шоссе с Авиационной улицей. Монтажные работы уже завершили.

Масса металлоконструкций, использовавшихся при строительстве перехода, составила более 26 тонн, а длинна — свыше 18 метров. Монтажные работы велись в ночные часы, чтобы не мешать автолюбителям на шоссе.

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«В рамках реконструкции кольцевой развязки (возле терминалов В и С аэропорта „Шереметьево“ — прим. ред.) до конца текущего года будет выполнено строительство четырех надземных переходов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что надземные переходы повысят безопасность пешеходов на этом участке дороги. Кроме того, они будут оборудованы для маломобильных граждан.

Сейчас строительство Северного обхода Лобни, куда входит участок дороги с переходами, вышло на заключительные этапы. Строятся транспортные развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе, съезд в сторону «Шереметьево», реконструируют участок Дмитровского шоссе, а на Северном обходе увеличивают количество полос до шести. Работы завершат в 2025 году.

Ранее на Северном обходе уже открыли путепровод через железную дорогу Савеловского направления и участки дорог к автомагистрали «Хлебниково — Рогачево — Луговая» и Дмитровскому шоссе.

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