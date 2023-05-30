Подмосковье 30 мая 2023, 13:29 Монтаж надземного перехода начался на Шереметьевском шоссе в Лобне Минтранс Подмосковья

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В Лобне строители приступили к монтажу металлокаркаса остекления пролетного строения надземного пешеходного перехода на Шереметьевском шоссе. Об этом сообщили в минтрансе Подмосковья.

Работы проводят в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов В и С аэропорта Шереметьево.

«Параллельно ведутся работы по строительству остальных трех надземных пешеходных переходов. В целом, в рамках реконструкции кольцевой развязки до конца текущего года будет выполнено строительство четырех надземных переходов», — уточнили в ведомстве.

В конце прошлого года специалисты расширили дорогу в районе аэропорта Шереметьево, в том числе и на Авиационной улице, до четырех полос. На этом же отрезке обустроили пешеходные зоны и автобусные остановки.

Работы улучшили пропускную способность трассы с 35 тысяч до 70 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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