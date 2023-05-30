30 мая 2023, 13:29
Монтаж надземного перехода начался на Шереметьевском шоссе в Лобне
В Лобне строители приступили к монтажу металлокаркаса остекления пролетного строения надземного пешеходного перехода на Шереметьевском шоссе. Об этом сообщили в минтрансе Подмосковья.
Работы проводят в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов В и С аэропорта Шереметьево.
«Параллельно ведутся работы по строительству остальных трех надземных пешеходных переходов. В целом, в рамках реконструкции кольцевой развязки до конца текущего года будет выполнено строительство четырех надземных переходов», — уточнили в ведомстве.
В конце прошлого года специалисты расширили дорогу в районе аэропорта Шереметьево, в том числе и на Авиационной улице, до четырех полос. На этом же отрезке обустроили пешеходные зоны и автобусные остановки.
Работы улучшили пропускную способность трассы с 35 тысяч до 70 тысяч автомобилей в сутки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Строительство
Дороги
Аэропорт Шереметьево
Реклама
Реклама