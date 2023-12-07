Подмосковье 07 декабря 2023, 17:25 Монтаж моста через реку Большую Вяземку начался в Одинцовском округе Государственная компания «Автодор»

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Специалисты приступили к возведению пролетов моста через реку Большую Вяземку в Одинцовском округе. Работы ведутся в рамках строительства обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД.

На строящемся участке дороги также смонтированы балки пролетного строения над путями Смоленского направления Московской железной дороги. Строительство обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД исключит пересечение автомобильной трассы с железнодорожными путями.

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Кроме того, это позволит разгрузить местную дорожную сеть за счет перераспределения трафика, повысить безопасность движения и улучшить сообщение между населенными пунктами. Работы планируют завершить в конце 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта.

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