Подмосковье 10 марта 2023, 09:13 Монтаж 24 кабинок завершился на новом колесе обозрения в Химках

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Монтаж самого высокого в Подмосковье колеса обозрения продолжается в Химках. Там уже установили 24 застекленные кабинки, из которых отдыхающие в парке имени Толстого смогут осмотреть город с высоты 50 метров.

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Новое колесо разработала отечественная компания, все его элементы произведены в России. Аттракцион будет радовать горожан круглый год. Для этого в каждой кабинке есть климат-контроль: летом там не будет жарко, а зимой посетители не замерзнут. Одновременно на аттракционе смогут прокатиться до 144 пассажиров.

«Реконструкция парка Толстого проходит в рамках исполнения „Народной программы“ партии „Единая Россия“. Она основана на пожеланиях химчан. Жители не раз рассказывали на наших встречах, что хотят видеть в парке колесо обозрения. Место выбрано также с учетом пожеланий химчан — на центральной аллее, где стояло прежнее колесо обозрения, демонтированное несколько лет назад. Аттракцион станет новой достопримечательностью. С его высшей точки откроется прекрасный вид на окрестности города и канал имени Москвы», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Работы по монтажу колеса обозрения начали в январе. Завершив монтаж кабинок, рабочая бригада приступит к подключению иллюминации. Запуск аттракциона планируется 1 мая вместе с открытием паркового сезона.

Самое высокое в регионе колесо обозрения возводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Дмитрия Волошина в рамках реконструкции парка имени Толстого. К осени здесь планируется обновить пляжную зону, смотровые площадки, установить сцену с амфитеатром на музейной площади и новую детскую игровую зону.

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