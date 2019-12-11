«Монополия» на страже экологии. Как известная игра помогает школьникам Подмосковья решать экологические проблемы

Школьники Подмосковья играют в «Экомонополию». Новая игра дает возможность понять экологические проблемы региона и найти их решения.

Новый тренд: школьники Московской области играют в «Экомонополию». Игра знакомая, но хотя и выглядит схема достаточно просто, с первого раза с ней справляются не все. Но старшие классы задачу решают.

«Они могут построить полигон, могут построить завод по термической обработке, мусороперерабатывающий завод. Цель этой игры — вывести фишки с отходами из Московской области, чтобы она не была заполнена мусором», — рассказала руководитель проектного офиса «Молодой гвардии» Подмосковья Диана Алумянц.

Во всех округах Подмосковья есть школьная экологическая тусовка. Ребята собираются командами, изучают тему, а затем садятся за игру, чтобы потом свои идеи применять в жизни.

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«Это и обучение, и привлечение ребят к раздельному сбору мусора. Конечно, они используют эти знания и в реальной жизни», — отметил руководитель Мытищинского отделения «Молодой Гвардии» Николай Черный.

Когда команды сформированы и дан старт, начинается настоящая битва. На тихую настольную игру это совсем не похоже: подростки спорят, защищают свои идеи — в общем, погружаются с головой.

Здесь возникает вопрос: зачем еще школьникам вникать в проблему так глубоко? Разве недостаточно просто прочитать лекцию о раздельном сборе мусора? Дело в том, что именно так ребята порой генерируют уникальные идеи, которые потом можно применить на практике.

И совсем не важно, какая из команд побеждает в этой игре. Главное, что старшеклассники адекватно оценивают экологическую ситуацию в регионе, видят проблемы и, возможно, даже разрабатывают какие-то решения. И что это, если не вклад в их здоровое будущее?