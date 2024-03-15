15 марта 2024, 13:00
Мониторинговые группы Подмосковья не получили обращений по явным нарушениям на выборах
Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов заявил, что мониторинговые группы пока не получали обращений по явным нарушениям проведения выборов президента. По его словам, все проходит в штатном порядке.
«Мы получаем информацию с каждого избирательного участка, который расположен на территории нашего региона. Также мониторинговая группа проводит анализ обращений, которые поступают к нам на горячую линию, в муниципальные общественные палаты, и дает свою экспертную оценку по обращениям», — прокомментировал Ульянов.
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Он напомнил, что все желающие могут получить юридическую консультацию по вопросам, касающимся выборов.
Президент адвокатской палаты Московской области Алексей Галаганов рассказал, что в каждом городском округе работают представители организации. В любое время избиратели могут позвонить и решить юридические вопросы, которые возникают в ходе выборов.
Голосование доступно и в местах принудительного содержания граждан. Свое избирательное право могут реализовать жители Подмосковья, находящиеся под домашним арестом или имеющие временные ограничения своих прав по решению суда.
«Всего в Московской области 11 стационарных временных участков избирательных открытых и один выездной. Согласно постановлению ЦИК, день голосования в учреждениях ФСИН назначен 17 марта. Прямо сейчас голосует гауптвахта — военнослужащие, отбывающие дисциплинарный арест», — заключил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.
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Выборы
Выборы президента — 2024
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