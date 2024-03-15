Подмосковье 15 марта 2024, 13:00 Мониторинговые группы Подмосковья не получили обращений по явным нарушениям на выборах Фото: пресс-центр Московской области по выборам президента России

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Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов заявил, что мониторинговые группы пока не получали обращений по явным нарушениям проведения выборов президента. По его словам, все проходит в штатном порядке.

«Мы получаем информацию с каждого избирательного участка, который расположен на территории нашего региона. Также мониторинговая группа проводит анализ обращений, которые поступают к нам на горячую линию, в муниципальные общественные палаты, и дает свою экспертную оценку по обращениям», — прокомментировал Ульянов.

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Он напомнил, что все желающие могут получить юридическую консультацию по вопросам, касающимся выборов.

Президент адвокатской палаты Московской области Алексей Галаганов рассказал, что в каждом городском округе работают представители организации. В любое время избиратели могут позвонить и решить юридические вопросы, которые возникают в ходе выборов.

Голосование доступно и в местах принудительного содержания граждан. Свое избирательное право могут реализовать жители Подмосковья, находящиеся под домашним арестом или имеющие временные ограничения своих прав по решению суда.

«Всего в Московской области 11 стационарных временных участков избирательных открытых и один выездной. Согласно постановлению ЦИК, день голосования в учреждениях ФСИН назначен 17 марта. Прямо сейчас голосует гауптвахта — военнослужащие, отбывающие дисциплинарный арест», — заключил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.

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