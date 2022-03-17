Мониторинг трудовых ресурсов организовали в Подмосковье

Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья проводит мониторинг кадрового обеспечения предприятий региона. Ведомство организовало сбор информации от бизнеса о плановых изменениях в составе сотрудников.

С помощью обратной связи Мининвест получает оперативные данные об открытых на предприятиях вакансиях, планируемых сокращениях и кадровых перестановках. Собранные сведения дают возможность сотрудникам министерства быстро помогать предприятиям Подмосковья в решении кадровых вопросов.

Такая работа делает намного проще естественные процессы локальной трудовой миграции в отдельных городских округах. При плановом сокращении на каком-либо предприятии его работника могут предложить аналогичные вакансии в компании, которая находится в том же или соседнем регионе.

Информация о кадровых ресурсах области будет доступна и специалистам Министерства социального развития региона. Они смогут помогать жителям с поиском работы.

Мининвест призвал подмосковные предприятия пройти опрос, заполнив форму обратной связи. Ответы на вопросы помогут оперативно реагировать на изменения.