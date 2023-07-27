27 июля 2023, 14:55
Мониторинг сельскохозяйственных земель Подмосковья начали проводить из космоса
Более 486 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель Московской области отслеживаются спутниками из космоса. Система сможет не только спрогнозировать урожайность, но и вычислить бесхозные земли или площади, которые используют не по назначению, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.
«Это 7679 земельных участков, используемых в сфере растениеводства и животноводства. На сегодня в программе, которая позволяет через космические спутники отслеживать состояние земель, зарегистрировано и работает уже более 280 сельхозтоваропроизводителей региона», — рассказал Филимонов.
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Сбор данных выполняют с помощью «Мобильной диспетчерской платформы». В пилотном проекте принимают участие 39 городских округов.
В течение сезона на каждом поле оценивают состояние посевов и выявляют участки, где растения отстают в развитии. Также платформа позволяет отследить метеорологические сводки, чтобы выбрать наилучшее время для проведения работ.
В системе содержится информация о характеристиках участка, кадастровом номере, виде угодий, мелиорации, особо ценных угодьях и показателях агрохимобследования, урожайности и другие параметры.
В проекте участвуют такие подмосковные компании, как ООО «ТиЭйч-РУС МилкФуд» из Волоколамска, ООО «Сельхозпродукты» из Зарайска, ООО «Дока — Генные Технологии» и ООО «Агрофирма Елгозинское» из Клина и другие.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.
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Сельское хозяйство
Космос
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