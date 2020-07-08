Мониторинг пожаров. Леса в Подмосковье патрулируют на самолетах

Комитет лесного хозяйства Московской области регулярно патрулирует леса на легкомоторном самолете и с помощью беспилотников. Осмотры делают для того, чтобы своевременно обнаруживать очаги возгораний. Корреспондент канала «360» провел день с пилотом.

Источник фото: телеканал «360»

Два пилота поднимаются в небо на легкомоторном самолете Cessna-182. Они обследуют территорию и проверяют, есть ли в лесу очаги возгорания. Самолет летит достаточно низко. Из салона можно разглядеть поваленные деревья или, например, дым костра, даже небольшого.

Самолет Cessna-182 для патрулирования выбрали не случайно. Обзор шикарный — со всех сторон. Во многом благодаря верхнему положению крыла.

Если пилот видит дым, он подлетает ближе, чтобы оценить масштабы бедствия. Главная задача — точно сообщить координаты. Отправить наземным службам снимок и максимально подробные ориентиры.

Сейчас случаев возгорания в лесах меньше. Прошедшие осадки нормализовали ситуацию с пожарами.

Источник фото: телеканал «360»

Обстановку в небе также мониторят беспилотники. Но они не могут полноценно заменить человеческий глаз. В небе над Луховицами из самолета можно разглядеть Владимирскую и Рязанскую области. Ни одна оптика на такое не способна. Кроме того, во время крупных пожаров с таких самолетов можно руководить теми, кто тушит на земле.

Все сигналы пилотов поступают в региональный центр мониторинга.

«Мы в режиме реального времени наблюдаем за всей территорией Московской области. На территории области размещено 89 камер», — уточнил Алексей Ларькин, начальник отдела охраны лесов Комитета лесного хозяйства Московской области.