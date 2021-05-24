facebook_pixel
    24 мая 2021, 17:16

    Мониторинг лесных пожаров в Подмосковье втрое ускорил прибытие спасателей

    Анастасия Аброськина, Екатерина Малашенко

    Подмосковные спасатели начали реагировать на лесные пожары втрое быстрее благодаря системе мониторинга. Следить даже за малейшими возгораниями стали уже 94 видеокамеры. Они передают картинку диспетчерам, а те — специалистам, выезжающим на место задымления.

    Мониторинг лесных пожаров в Подмосковье втрое ускорил прибытие спасателей

    Как подчеркнул министр экологии Подмосковья Андрей Разин, камеры установили на самых высоких точках мобильной связи, а радиус их действия достигает почти 25 километров.

    Это помогает обеспечить стопроцентный охват лесов в регионе. Видеокамеры фиксируют даже малейшее задымление. Сигнал автоматически приходит в диспетчерскую, а после информация поступает инспектору. Их в Московской области 850.

    Видеокамеры — это лишь часть большой системы наблюдения за лесными пожарами в Подмосковье. Их используют вместе с авиационным, наземным и космическим мониторингом.

    Внедрение видеомониторинга уже позволило почти втрое снизить время от возникновения пожара до появления спецтехники на месте

    Андрей Разин.

    С начала года в Подмосковье зафиксировали 64 пожара в лесах. Это в 2,3 раза меньше, чем в тот же период 2020-го.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на конференции с руководящим составом областного правительства подчеркнул, что в регионе более 40% территории покрыто лесами.

    «Напоминаю, что 43% территории в Подмосковье — это леса. И наша задача — сделать так, чтобы у нас все было под контролем, чтобы было своевременное информирование. И в случаях, если есть какие-то тревожные моменты, нельзя допустить каких-либо потрясений», — сказал глава Подмосковья.

    Разин добавил, что внедрение системы видеомониторинга уже позволило и снизить среднюю площадь лесных пожаров, в два раза сократить траты на их тушение, втрое ускорить прибытие спасателей.