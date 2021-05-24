Мониторинг лесных пожаров в Подмосковье втрое ускорил прибытие спасателей

Подмосковные спасатели начали реагировать на лесные пожары втрое быстрее благодаря системе мониторинга. Следить даже за малейшими возгораниями стали уже 94 видеокамеры. Они передают картинку диспетчерам, а те — специалистам, выезжающим на место задымления.

Как подчеркнул министр экологии Подмосковья Андрей Разин, камеры установили на самых высоких точках мобильной связи, а радиус их действия достигает почти 25 километров.

Это помогает обеспечить стопроцентный охват лесов в регионе. Видеокамеры фиксируют даже малейшее задымление. Сигнал автоматически приходит в диспетчерскую, а после информация поступает инспектору. Их в Московской области 850.

Видеокамеры — это лишь часть большой системы наблюдения за лесными пожарами в Подмосковье. Их используют вместе с авиационным, наземным и космическим мониторингом.

Внедрение видеомониторинга уже позволило почти втрое снизить время от возникновения пожара до появления спецтехники на месте Андрей Разин.

С начала года в Подмосковье зафиксировали 64 пожара в лесах. Это в 2,3 раза меньше, чем в тот же период 2020-го.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на конференции с руководящим составом областного правительства подчеркнул, что в регионе более 40% территории покрыто лесами.

«Напоминаю, что 43% территории в Подмосковье — это леса. И наша задача — сделать так, чтобы у нас все было под контролем, чтобы было своевременное информирование. И в случаях, если есть какие-то тревожные моменты, нельзя допустить каких-либо потрясений», — сказал глава Подмосковья.

Разин добавил, что внедрение системы видеомониторинга уже позволило и снизить среднюю площадь лесных пожаров, в два раза сократить траты на их тушение, втрое ускорить прибытие спасателей.