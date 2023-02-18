Подмосковье 18 февраля 2023, 04:24 Мониторинг коррекционных школ завершился в Подмосковье Омбудсмен Мишонова: мониторинг 63 коррекционных школ провели в Подмосковье

Читать 360tv в

Мониторинг специализированных учебных заведений для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью завершился в Подмосковье. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Реклама

Мониторинг проходил по инициативе детского омбудсмена Подмосковья при поддержке регионального Министерства образования.

«Нам удалось охватить все 63 учебных заведения, четыре из которых областного значения и 59 — муниципального. В общей сложности в коррекционных школах в Подмосковье обучаются более 14 тысяч детей, из них 2,5 тысячи — на дому. С ребятами занимаются почти три тысячи педагогов», — сообщила Мишонова.

Она также рассказала, что в коррекционных школах региона работают свыше 200 психологов, 100 медицинских работников, почти 170 логопедов, а также 500 воспитателей.

«В целом ситуация с кадрами удовлетворительная. Однако сохраняется запрос на тьюторов, воспитателей и логопедов», — сказала Мишонова, добавив, что администрации школ стараются оперативно решать кадровые проблемы в рабочем порядке.

Одной из важных целей мониторинга было посмотреть, в каких условиях занимаются дети, есть ли у них необходимое оборудование, везде ли соблюдены правила безопасности, а также создана ли доступная среда для детей-инвалидов, особенно там, где есть дети с заболеваниями опорно-двигательной системы и зрения. Мониторинг, по ее словам, выявил ряд образовательных учреждений, в которых требуется провести ремонт.

«Некоторые школы, конечно, нуждаются в ремонте — капитальном или косметическом. В настоящее время Министерство образования Московской области по нашей просьбе рассматривает возможность включения этих объектов в госпрограмму по капремонту в ближайшие годы», — добавила региональный детский омбудсмен.