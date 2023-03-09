Подмосковье 09 марта 2023, 10:37 Мониторинг безнадзорных животных пройдет на строительных площадках Подмосковья

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Специалисты Госветслужбы и Главгосстройнадзора проверят на начилие бездомных собак 1350 строительных площадок Подмосковья. Мероприятия стартовали в марте — инспекторы уже осмотрели свыше 500 объектов, рассказал глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов. Мониторинги на стройплощадках продлятся до конца апреля.

Программа по отлову, стерилизации, вакцинации и возвращению бездомных животных необходима для регулирования их численности. Работы проводят безопасно для собак, специалисты стараются снизить уровень их стресса по время мероприятий.

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За год в Подмосковье в естественную среду вернули свыше 14 тысяч бездомных животных. С начала этого года было отловлено более двух тысяч собак. Их привозят в приют, где после карантина обрабатывают от паразитов, вакцинируют, чипируют и стерилизуют. На уши собак ставят пластиковые бирки, которые показывают, что животное прошло все необходимые процедуры.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядом с ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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