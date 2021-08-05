Монинское шоссе в Лосино-Петровском отремонтировали. Там отрегулировали движение

В Лосино-Петровском отремонтировали Монинское шоссе, отрегулировали работу светофоров, из-за которых водители теряли много времени. Сейчас у автолюбителей нет поводов для недовольства, за исключением дорожной разметки, которая вскоре появится на дороге.

Жителю Лосино-Петровского Александру Усатинову каждый день приходится ездить по Монинскому шоссе. Он и другие автовладельцы были недовольны качеством дорожного покрытия и неотрегулированными светофорами, из-за которых возникали пробки.

«Раньше были ямы, сейчас дорожное покрытие поменяли, стало гораздо лучше. Светофоры отрегулированы, поездка занимает намного меньше времени», — поделился житель Лосино-Петровского Александр Усатинов.

Источник фото: телеканал «360»

Монинское шоссе в городском округе Лосино-Петровский соединяет Щелковское шоссе и федеральную автомобильную дорогу М7 «Волга». До ремонта Монинка была нелюбимым направлением у водителей — в пробках можно было потерять минимум 40 минут.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году было отремонтировано порядка семи километров дорог, также была осуществлена модернизация светофорных объектов. И модернизировано время с учетом количества автомобилей, чтобы не создавалась пробка Сергей Ядров заместитель начальника Мытищинского РУАД.

Источник фото: телеканал «360»

«В рамках программы реализации „Безопасные и качественные дороги“ в Лосино-Петровском реализуется два основных направления: это текущий ремонт, содержание автомобильных дорог и локальные мероприятия, которые не требуют значительных капитальных затрат, такие, как борьба с пробками», — сказал заместитель главы г. о. Лосино-Петровский Василий Косолапов.

Источник фото: телеканал «360»

На отремонтированном Монинском шоссе и новых дорогах вскоре появится свежая разметка. Следующий этап — ремонт дорог в микрорайоне Лукино-Варино и на улицах Строителей и Заречная.