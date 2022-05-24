facebook_pixel
    24 мая 2022, 13:19

    МОНИКИ стал лауреатом всероссийской премии за проект по телемедицине

    Анастасия Аброськина

    Проект телемедицины, внедренный в МОНИКИ, оценили на всероссийском уровне. Институт получил за него награду на премии «Оргздрав: лидеры отрасли».

    МОНИКИ стал лауреатом всероссийской премии за проект по телемедицине | Изображение 1

    У Научно-исследовательского клинического института третье место. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

    Награду присвоили в номинации «Будущее здравоохранения и цифровая трансформация: интересные решения».

    Сначала телемедицинские консультации начали проводить, чтобы наблюдать за здоровьем пациентов с коронавирусом, выписанных из стационаров. Но возможности расширили.

    Консультации проводят пациентам не только с ковидом, но и с другими заболеваниями

    Светлана Стригункова.

    Пациенты дистанционно получают консультации неврологов, кардиологов, пульмонологов, ревматологов, эндокринологов.

    «Телемедицинские консультации позволяют получить помощь высококвалифицированных специалистов даже не выходя из дома», — подчеркнул директор МОНИКИ Константин Соболев.

    Каждый день в телемедицинском центре работают более 20 врачей. Они проводят около 300 консультаций за сутки.