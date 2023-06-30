30 июня 2023, 01:38
МОНИКИ расширил границы сотрудничества в сфере донорства
МОНИКИ имени Владимирского и РНИМУ имени Пирогова подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь доноры крови МОНИКИ смогут пожертвовать свой костный мозг нуждающимся, сообщили в минздраве Московской области.
Для начала добровольцу нужно сдать кровь для проведения HLA-типирования и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
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«Трансплантацию костного мозга применяют при гематологических, онкологических, иммунодефицитных, а также при ряде наследственных заболеваний. Если у пациента нет родственного донора, то поиск совместимого донора — человека с тем же HLA‑генотипом ведется в Регистре доноров костного мозга», — уточнили в ведомстве.
Чтобы вступить в регистр необходимо быть регулярным донором крови института, иметь гражданство РФ, возраст от 18 до 45 лет. При этом у человека не должно быть никаких медицинских противопоказаний.
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