Подмосковье 19 июня 2023, 17:54 Сотрудница МОНИКИ стала преподавателем международного курса для рентгенологов в Ереване МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Заведующая отделением лучевой диагностики Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) Елена Степанова присоединилась к педагогическому составу международного курса по нейровизуализации для врачей-рентгенологов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Проект по обучению специалистов в области нейровизуализации открыли в столице Армении Ереване. Его организовал Евразийский нейрорадиологический совет под руководством академика РАН Игоря Пронина и при поддержке ведущих специалистов из России, Узбекистана, Казахстана и Армении.

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Курс посвящен современным методикам компьютерной и магнитно-резонансной томографии при исследованиях центральной нервной системы. На текущий момент участники проекта прошли первый модуль из четырех запланированных

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