Подмосковье 12 сентября 2023, 16:04 МОНИКИ принял участие в Европейском конгрессе патологов МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Европейский конгресс патологов начался в Дублине. Это ежегодное международное научное и образовательное мероприятие, которое проходит уже 35 лет. Специалист из МОНИКИ Инесса Тележникова представила на форуме доклад на тему рака молочной железы.

На конгрессе собрались тысячи медицинских специалистов из десятков стран. Форум позволяет познакомиться с динамичными изменениями в науке и медицине, новыми технологиями и методами диагностики, которые патологи внедряют в клиническую практику по всему миру.

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Специалист отделения морфологии МОНИКИ имени Владимирского Инесса Тележникова представила доклад «Оценка внутрилабораторной воспроизводимости подсчета митозов при раке молочной железы». Эту работу подготовили на базе МОНИКИ и МКНЦ имени Логинова в рамках совместной работы по проблеме рака молочной железы. Специалисты отмечают, что доклад имеет большую значимость и поможет врачам при выборе оптимального метода лечения.

В сентябре подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора региона. Награды вручили Андрей Воробьев и глава Минздрава России Михаил Мурашко.