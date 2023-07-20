Подмосковье 20 июля 2023, 14:55 МОНИКИ подписал договор о сотрудничестве с университетом в Кабардино-Балкарии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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МОНИКИ имени Владимирского подписал договор о сотрудничестве с Кабардино-Балкарским государственным университетом имени Бербекова. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Договор подразумевает разработку совместных образовательных программ для врачей и преподавателей. Ожидается, что совместная работа повысит качество медицинского образования и подготовки специалистов, а также объединит опыт обоих учреждений для новых достижений.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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