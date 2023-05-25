Подмосковье 25 мая 2023, 09:38 МОНИКИ отпраздновал 100-летие образовательной работы

Читать 360tv в

Московский областной научно-исследовательский клинический институт отпраздновал 100-летие образовательной работы. Сегодня там работает порядка 50 кафедр по всем профилям, где обучают врачей из Подмосковья и других регионов страны.

Для обучения медиков в институте используют более 200 роботов. Например, с помощью робота Алексея Ивановича можно научиться диагностировать болезнь по симптомам.

Реклама

«Сегодня мы вещаем на всю Московскую область <…> — врачи могут приезжать, они могут участвовать дистанционно. Наш симуляционный центр — один из самых технологичных», — рассказала декан факультета Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Татьяна Чернявская.

К 100-летию образовательной работы в стенах института прошли 15 мастер-классов для врачей по различным направлениям.

«У нас все находится в одном месте — это удобно для обучающихся <…>. Здесь готовят высококлассных специалистов, которые после обучения будут лечить жителей Московской области и Москвы. Также уже практикующие врачи повышают квалификацию в стенах института», — поделился директор Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Константин Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о положительной динамике трудоустройства врачей в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».