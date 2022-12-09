09 декабря 2022, 09:28
Монастырь в Дзержинском начал производить хлеб и молочную продукцию
Николо-Угрешский монастырь начал производить хлеб и перерабатывать молоко в Дзержинском. Там делают творог, йогурты, сыры, а также пирожки, курники и другие изделия по старинным рецептам.
По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, продукты готовят по старым технологиям — без загустителей и других добавок.
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«Производства на территории монастырей выпускают уникальный продукт, который, как правило, знают и любят жители округа, где находится храм», — отметил он.
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Управляющий проектом Валентин Максимов рассказал, что на изготовление одного хлеба уходит около суток.
«Пекарня — сердце нашего производства. Хлеб мы печем по ремесленным технологиям XIX века, он готовится на закваске, которая готовится заранее, потом тесто расстаивается, формуется и только после этого выпекается», — поделился он.
Монастырь развивает собственный бренд «Угрешский Кераль», а в этом году на его территории появилась собственная пасека. Мед оттуда используют для приготовления медовика.
Ежедневно мастера выпекают около 700 пирожков и 300 хлебов, в праздники это число увеличивается до двух-трех тысяч. В планах расширить производство по переработке молока — для этого монастырь уже получил новое оборудование. Кроме того, развивать хотят и туристическое направление, ведь на территории организации разводят кроликов, живут олени, утки и лебеди.
Николо-Угрешский монастырь был основан в 1380 году. При нем работают паломническая гостиница, монастырская трапезная, кофейня, сувенирные лавки и книжный магазин.
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Дзержинский
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