Подмосковье 09 декабря 2022, 09:28 Монастырь в Дзержинском начал производить хлеб и молочную продукцию

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Николо-Угрешский монастырь начал производить хлеб и перерабатывать молоко в Дзержинском. Там делают творог, йогурты, сыры, а также пирожки, курники и другие изделия по старинным рецептам.

По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, продукты готовят по старым технологиям — без загустителей и других добавок.

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«Производства на территории монастырей выпускают уникальный продукт, который, как правило, знают и любят жители округа, где находится храм», — отметил он.

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Управляющий проектом Валентин Максимов рассказал, что на изготовление одного хлеба уходит около суток.

«Пекарня — сердце нашего производства. Хлеб мы печем по ремесленным технологиям XIX века, он готовится на закваске, которая готовится заранее, потом тесто расстаивается, формуется и только после этого выпекается», — поделился он.

Монастырь развивает собственный бренд «Угрешский Кераль», а в этом году на его территории появилась собственная пасека. Мед оттуда используют для приготовления медовика.

Ежедневно мастера выпекают около 700 пирожков и 300 хлебов, в праздники это число увеличивается до двух-трех тысяч. В планах расширить производство по переработке молока — для этого монастырь уже получил новое оборудование. Кроме того, развивать хотят и туристическое направление, ведь на территории организации разводят кроликов, живут олени, утки и лебеди.

Николо-Угрешский монастырь был основан в 1380 году. При нем работают паломническая гостиница, монастырская трапезная, кофейня, сувенирные лавки и книжный магазин.

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