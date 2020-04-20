Монахи против COVID-19. В Троице-Сергиевой Лавре начали шить защитные маски и помогать врачам

А еще там занялись изготовлением антисептических растворов и планируют начать производство медицинских халатов. Но и это не все.

Например, врачей-инфекционистов безвозмездно разместили в паломнической гостинице. Сейчас в ней находятся 54 человека, работающие с больными коронавирусом. И это не только врачи, но и младший медицинский персонал. Каждый регулярно сдает анализ на COVID-19.

Но монастырь не впервые сталкивается с подобной бедой. Одна из страниц истории — 1654 год. Эпидемия чумы. Лавра приняла царицу Марию Ильиничну с сыном и родственников семьи.

Теперь же под защитой монастыря — врачи, которые борются с коронавирусом. Они работают по неделе. Перед каждой сменой все помещения тщательно дезинфицируют.

А сами священнослужители еще и волонтерам помогают. Они сдают донорскую кровь, соблюдая все меры безопасности. Для монахов дом — это их монастырь. И они остаются в его стенах, точно зная, что пандемия закончится.