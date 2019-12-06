Молоко по уникальной технологии. Как завод в Можайске смог расширить производство

В Подмосковье активно поддерживают малое и среднее предпринимательство. Центры «Мой бизнес» открываются по всему региону и помогают бизнесменам развивать свое дело. Так, увеличить производство удалось молочному заводу в Можайске.

Может ли свое дело даваться легко, быть доступным и прибыльным? В Подмосковье — да, ведь у предпринимателей есть поддержка. В области открыли уже 12 центров «Мой бизнес».

Свежее, с мягким вкусом и ноткой ностальгии по бабушке и деревне — такое молоко производят на «Можайском» заводе. Его история началась в 1963 году.

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«В настоящий момент мы производим около 70 тонн молока в сутки, у нас работает порядка 200 человек. Когда-то предприятие выпускало всего один вид продукции — стерилизованное молоко, а сейчас производим 20 видов молока, а также всю линейку кисломолочной продукции», — рассказал директор ЗАО ЗСМ «МОЖАЙСКИЙ» Александр Козлов.

Источник фото: телеканал «360»

Молоко «Можайское» — узнаваемый бренд. Но было время, когда никто не верил, что агропромышленный комплекс может стать драйвером роста экономики. Сейчас это — реальность.

«Мы неоднократно получали государственную поддержку при закупке оборудования для производственных целей, в настоящий момент мы подали заявку в кабинет „Мой бизнес“, попали в число предприятий, которым рекомендована господдержка», — отметил Александр Козлов.

Источник фото: телеканал «360»

Так на практике реализовывается нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства.

«Есть различные меры поддержки, причем для разных видов предпринимательской деятельности. В том числе для физлиц, которые только планируют начать свою деятельность. Для них предусмотрены и обучающие семинары, и круглые столы, и бесплатные консультации», — сообщил руководитель центра «Мой бизнес» в Можайске Александр Бакулин.

Источник фото: телеканал «360»

В регионе центры «Мой бизнес» курирует Министерство инвестиций и инноваций. А пока начинающие предприниматели только открывают для себя новые возможности, «Можайский» завод активно пользуется всеми мерами поддержки: на часть закупленного оборудования получили субсидии, производство растет.