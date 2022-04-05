Подмосковные фермеры уверены, что никаких перебоев с молоком не будет. Привозить чужих коров не нужно — свои лучше. И в хозяйстве «Сокольниково» их почти 1000 голов.

Оборудование импортное, а вот весь племенной фонд наш, отечественный. В «Сокольниково», не считая телят и быков, около 800 дойных коров. И, несмотря на общее снижение количества голов по стране, здесь оно только увеличивается.

«У нас привезенных нет коров. Есть в Питере мы покупали. Ну и какие лучше? Наша, конечно», — сказала руководитель подразделения ЗАО «Сокольниково» Оксана Михайлова.

Оборудование настроено так, что чем щедрее удой, тем больше корма получает коровка. Все по-честному. Кстати, корма тоже свои. Каждая буренка дает 40–45 литров молока в день. А все хозяйство производит 22 тонны молока в день. Председатель совета директоров ЗАО «Сокольниково» Николай Кырин признался, что этого даже многовато, потому что есть трудности со сбытом. Раньше они снабжали все детские сады и школы в Одинцовском округе, но сейчас такой возможности нет. Поэтому молоко в основном реализуют через собственную сеть.

Значительную часть молока фермеры «Сокольниково» поставляют городскому заводу, которое потом продается под брендом «Можайское молоко». Но перерабатывают и сами. На заводе делают кефир, сметану, масло, йогурты, творог, сыры. Предприятие использует оборудование, произведенное в Удмуртии, а от картонных коробок американской фирмы Pure-Pak здесь отказались еще до известных событий. Не прогадали.

«Мы ввели пластиковую упаковку. И большой плюс, что эта упаковка подлежит вторичной переработке. А упаковка Pure-Pak не подлежит вторичной переработке, так как там несколько слоев комбинированного материала стоит», — объяснил начальник цеха переработки молока Борис Нагайцев.

Постоянные клиенты только рады. Ведь в бутылках удобнее. Продают продукцию в фирменных магазинах. Цены практически не отличаются от городских супермаркетов. Молоко стоит 83 рубля за литр, кефир — 89 рублей. Килограмм фирменного сыра «Матвеевский», который очень похож на «Адыгейский», стоит 550 рублей. Важно, что в этих продуктах вообще не допускается использование растительных жиров и сухого молока, даже зимой. Здесь очень надеются, что в ближайшие месяцы ценники переписывать все же не придется.