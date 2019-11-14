Молодым ученым Подмосковья выплатят премии по 700 000 рублей

Премии в размере 700 тысяч рублей получат 10 молодых ученых и 5 авторских коллективов в Подмосковье. Распоряжение о присуждении ежегодных премий в сфере науки и инноваций подписал губернатор Московской области.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, по результатам конкурса победителями стали 10 молодых ученых и 5 авторских коллективов, каждый из которых получит премию по 700 тысяч рублей за научно-технические достижения и их практическое применение.

«Это молодые ученые и специалисты из Жуковского, Черноголовки, Фрязина, Красногорска, Раменского, Дубны, Королева, Пущина, Мытищ, а также наших МОНИКИ, которое территориально относится к Москве. Научный потенциал Подмосковья на сегодня один из самых сильных в стране, и правительство Московской области уделяет особое внимание созданию условий для привлечения молодежи в научную и инновационную деятельность на территории Московской области. Более 30% научных сотрудников региона — специалисты не старше 40 лет», — рассказал Вадим Хромов.

Подробнее со списком молодых ученых и специалистов, которые получили премию в 2019 году, можно ознакомиться на сайте mii.mosreg.ru.