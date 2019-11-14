  • Молодым ученым Подмосковья выплатят премии по 700 000 рублей

    14 ноября 2019, 09:17

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Премии в размере 700 тысяч рублей получат 10 молодых ученых и 5 авторских коллективов в Подмосковье. Распоряжение о присуждении ежегодных премий в сфере науки и инноваций подписал губернатор Московской области.
    Молодым ученым Подмосковья выплатят премии по 700 000 рублей

    Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, по результатам конкурса победителями стали 10 молодых ученых и 5 авторских коллективов, каждый из которых получит премию по 700 тысяч рублей за научно-технические достижения и их практическое применение.

    «Это молодые ученые и специалисты из Жуковского, Черноголовки, Фрязина, Красногорска, Раменского, Дубны, Королева, Пущина, Мытищ, а также наших МОНИКИ, которое территориально относится к Москве. Научный потенциал Подмосковья на сегодня один из самых сильных в стране, и правительство Московской области уделяет особое внимание созданию условий для привлечения молодежи в научную и инновационную деятельность на территории Московской области. Более 30% научных сотрудников региона — специалисты не старше 40 лет», — рассказал Вадим Хромов.

    Подробнее со списком молодых ученых и специалистов, которые получили премию в 2019 году, можно ознакомиться на сайте mii.mosreg.ru.