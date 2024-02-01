Подмосковье 01 февраля 2024, 17:49 Молодым ученым Подмосковья напомнили о льготах проекта «Менделеевская карта» Unsplash

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Проект «Менделеевская карта» запустили в июне по всей стране, в том числе в Подмосковье. Он направлен на поддержку ученых и талантливой молодежи.

«Менделеевская карта» предоставляет ее владельцам скидки на дополнительное образование и проведение полезного досуга — она также открывает доступ к различным электронным сервисам.

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Вступить в программу могут одаренные школьники, студенты и ученые до 35 лет. Отмечается, что Московская область является одним из ключевых научных центров России, где находится восемь из 13 существующих в стране наукоградов.

С условиями программы можно ознакомиться на сайте МОЯМК.РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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