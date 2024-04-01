Подмосковье 01 апреля 2024, 10:21 Молодым семьям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по улучшению жилищных условий Министерство жилищной политики Московской области

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Жители Подмосковья могу присоединиться к программе «Обеспечение жильем молодых семей» онлайн. Комплексную услугу для этого запустили на региональном портале.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, благодаря комплексной услуге «Молодая семья» жители могут быстро и удобно подать заявление для участия в программе. Теперь для этого не нужно посещать МФЦ и администрации. Органы местного самоуправления будут принимать решение о признании семьи нуждающейся в жилье по одному документу. Услугу предоставляют бесплатно.

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