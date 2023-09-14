Подмосковье 14 сентября 2023, 10:27 Молодых управленцев пригласили на всероссийский конкурс «Лидеры села» Unsplash

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Жителей Подмосковья от 18 до 25 лет приглашают на всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села». Участники смогут поделиться своим опытом и идеями по развитию территорий.

«Конкурсы позволяют выявить молодых специалистов, которые своим трудом ежедневно доказывают, что сфера АПК перспективна и современна», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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К участию приглашают молодежь, которая занимается в направлениях: муниципальное управление, общественная и политическая деятельность, образование, здравоохранение, туризм, культура, спорт и сельское хозяйство.

Конкурсантам предоставят площадку для коммуникации и обмена лучшими практиками развития села. Помимо этого, им предстоит пройти тест на проверку уровня знаний и способностей, а также испытания, где выявят их мотивацию и потенциал работы по развитию сельских территорий.

Заполнить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.

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