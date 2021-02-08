Молодых ученых Подмосковья поддержат в год науки и технологий. Им предоставят льготную ипотеку и гранты

В год науки в России Подмосковье предлагает молодым ученым интересные программы поддержки. Регион старается помочь всем: и начинающим изобретателям и тем, кто уже воплотил свои идеи в жизнь.

В Подмосковье находятся восемь из 13 наукоградов страны. Власти активно развивают их инфраструктуру. Это необходимо, чтобы привлечь молодые умы и дать им все необходимое для реализации их идей. В этом году на инфраструктуру из бюджета области выделят 330 миллионов рублей. Особое внимание приковано к продвижению уже существующих разработок ученых.

«Наша задача сейчас — максимально коммерциализировать все, что можно. Внедрить научные разработки в производство, дать возможность заработать, создать новые рабочие мечта», — пояснила Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ученые Подмосковья разрабатывают множество проектов: беспилотные системы, технологии клонирования, медицинские препараты и средства диагностики. Всех молодых ученых интересует главный вопрос: где найти стартовую площадку? В Московской области это не проблема — достаточно выбрать подходящую, например, технопарк в Жуковском.

«Мы предоставляем помещения офисные и производственные, лабораторные для компаний, резидентов и разработчиков», — рассказал Дмитрий Чернышев, руководитель проекта технопарка «ЦАГИ».

Еще одна мера поддержки ученых — деньги на развитие. Подмосковье для этого выдает премии и гранты.

«Грантов разновидностей две — это гранты компаниям, тем, которые уже коммерциализировали свой товар, и гранты самим ученым, физическим лицам», — уточнила Зиновьева.

Чтобы не терять молодые кадры, мало обеспечить их рабочими местами, нужно еще создать условия для комфортной жизни. В год науки и технологий в регионе продолжит работать программа льготной ипотеки.

«Правительство Московской области полностью оплачивает первый взнос за молодого специалиста и дальше все проценты. И, собственно остается, только тело кредита», — напомнила министр.

Для молодых специалистов в регионе создают комфортные условия для работы и жизни. Помимо этого Московская область помогает и тем, кто еще не определился — стоит ли посвящать жизнь науке. Попробовать свои силы можно в центрах молодежного инновационного творчества. Там школьники и студенты учатся проводить эксперименты, решать технические задачи. На данный момент в Подмосковье работает 20 таких центров. В год науки и технологий их станет еще больше.