Подмосковье 13 декабря 2023, 16:05 Молодых преподавателей Подмосковья пригласили на конкурс профмастерства медиасток.рф

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Прием заявок на конкурс «Лучшие педагогические практики» продлится в Подмосковье до 30 марта 2024 года. К участию приглашают молодых педагогов школ и колледжей в возрасте от 20 до 36 лет.

Цель конкурса — мотивация профессионального саморазвития молодых педагогов и раскрытие их творческого потенциала. Для участия необходимо ответить на вопросы анкеты, а также записать и отправить видеовизитку.

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Помимо этого, конкурсантам предстоит подготовить презентацию о семейных ценностях и видеорепортаж о строительстве дома. Также на конкурсе для педагогов проведут вебинары и мастер-классы.

Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте.

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