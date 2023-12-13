13 декабря 2023, 16:05
Молодых преподавателей Подмосковья пригласили на конкурс профмастерства
Прием заявок на конкурс «Лучшие педагогические практики» продлится в Подмосковье до 30 марта 2024 года. К участию приглашают молодых педагогов школ и колледжей в возрасте от 20 до 36 лет.
Цель конкурса — мотивация профессионального саморазвития молодых педагогов и раскрытие их творческого потенциала. Для участия необходимо ответить на вопросы анкеты, а также записать и отправить видеовизитку.
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Помимо этого, конкурсантам предстоит подготовить презентацию о семейных ценностях и видеорепортаж о строительстве дома. Также на конкурсе для педагогов проведут вебинары и мастер-классы.
Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте.
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