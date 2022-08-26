Молодых предпринимателей из Подмосковья пригласили принять участие в сессии по инвестициям

Центр содействия молодым специалистам проведет инвестиционные сессии для заинтересованных в бизнесе россиян старше 14 лет. Они пройдут с 5 августа по 22 ноября.

В ходе мероприятий участники 14–35 лет представят свои проекты перед экспертами и инвестиционным сообществом. Лучшие из них получат средства на реализацию.

Цель инвестиционных сессий, по словам организаторов, — продвинуть проекты молодых предпринимателей и дать им возможность привлечь инвесторов. Мероприятие пройдет в два потока: первый — с 5 августа по 28 октября, второй — с 26 августа по 22 ноября. Для каждого из них сначала пройдет онлайн-этап, а затем — очный, который проведут в 30 городах России.

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