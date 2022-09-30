Молодых предпринимателей из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Твое дело» | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 12:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Молодых предпринимателей из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Твое дело»

Читать 360tv в

Всероссийский конкурс «Твое дело. Молодой предприниматель России» пройдет с 19 сентября по 25 ноября. На нем бизнесмены и желающие ими стать представят свои проекты и поборются за победу.

Конкурс пройдет в рамках программы развития молодежного предпринимательства. Он позволит выявить перспективные практики и популяризовать ведение бизнеса среди молодых людей.

Реклама

Соревнования пройдут в несколько этапов в двух лигах: «Молодой предприниматель» — для тех, кто уже ведет свое дело, и «Молодежь с идеями» — для студентов и школьников, которые хотят реализовывать свои проекты. Возраст участников от 14 до 35 лет.

Реклама

В ходе конкурса выберут победителей по трем направлениям: лучший проект в сфере ESG-технологий, женский бизнес и школьная лига. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.

0 0 0 0 0 0