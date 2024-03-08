Подмосковье 08 марта 2024, 15:16 Молодых мам поздравили с 8 Марта в роддоме Ногинской больницы Пресс-служба НБ

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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов и главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц поздравили сотрудниц и рожениц родильного дома. Они вручили молодым мамам цветы и подарки, а также пожелали навороженным малышам крепкого здоровья.

По словам Сергея Лившица, этот праздник — прекрасный повод сказать об огромном уважении к женщинам и восхититься их силой воли и мудростью.

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«Дорогие женщины, пусть в вашей жизни всегда царят мир и согласие. Искренне желаю вам счастья, здоровья, процветания, успехов и хорошего настроения», — пожелал дамам Лившиц.

Он добавил, что Международный женский день стал символом весны, с которым связаны светлые надежды на перемены к лучшему. Это время волшебства и ожидания чуда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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