Подмосковье 07 июля 2023, 11:00 Молодые жители Одинцова будут работать наблюдателями на 25% избирательных участков округа

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Выборы губернатора Московской области пройдут с 8 по 10 сентября. В числе наблюдателей будут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. В Одинцове молодежь будет работать на 25% избирательных участков.

Принять участие в организации выборов решили активные ребята со всего Подмосковья. В планах — создать команду молодых наблюдателей в возрасте от 18 до 35 лет.

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По словам руководителя волонтерского штаба формирования комфортной городской среды Одинцовского округа Александра Зуева, местные ребята будут работать на 25% участковых избирательных комиссий.

Принять участие в выборах жители региона смогут как на избирательном участке, так и дистанционно. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление на портале «Госуслуги». Сделать это можно будет с 24 июля по 4 сентября.

Ранее Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора Подмосковья.

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