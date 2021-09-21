Молодые врачи из регионов приехали лечить жителей Подмосковья

Группа молодых врачей из Саратова и Волгограда перебралась в Домодедово. Им предложили участие в новой экспериментальной программе «доктор рядом». Медики будут работать в отдельных кабинетах в жилых домах.

Любовь Иванова переехала в Московскую область меньше двух месяцев назад. Она закончила саратовский медицинский вуз. После этого главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов пригласил ее работать в округе.

Любовь — не единственная, кто приехал лечить жителей Подмосковья. После ярмарки вакансий в своих вузах в Московскую область отправилась целая группа врачей.

«Мне понравилось, что он с нами говорил на одном уровне. Это было очень легко, и мне это понравилось. Мне показалось, что коллектив в этой поликлинике будет такой же, и я не ошиблась», — поделилась Любовь Иванова, участковый терапевт, г. о. Домодедово.

Молодое пополнение — это целенаправленный поиск. Главный врач центральной больницы подписал договор о взаимодействии с Саратовом и Волгоградом на подготовку специалистов. И это дает свои плоды.

«63 врача к нам приехали с начало года, из них 40 — молодые специалисты. Это и выпускники вузов, которые приехали к нам просто работать врачами участковыми, и выпускники московских вузов, которые приехали к нам работать неврологами, кардиологами, офтальмологами», — рассказал Андрей Осипов, главный врач Домодедовской больницы.

Групповой десант из одного вуза — это не только массовый набор, но и создание хорошей атмосферы для молодых докторов на новом месте в новом для них регионе.

«Очень часто я вижу в поликлинике с соседней группы мальчика или девочку, подхожу и здороваюсь, узнаю что как, почему. Это повышает настроение. Ты видишь знакомые лица и понимаешь, что ты не один, что есть кто-то из твоих друзей. Это интересно», — отметила Любовь Иванова, участковый терапевт, г. о. Домодедово.

В поликлиниках юные врачи поработали недолго. После этого они попали в офисы по программе «доктор рядом». Домодедово пробует новую систему размещения терапевтов по городу в опорных пунктах, где находятся два-три терапевта и процедурный кабинет. То есть та первичная помощь, к которой обращаются чаще всего.

«То, что необходимо, есть в доме на первом этаже. То есть мы говорим, что самый удаленный дом от офиса врача — 500 метров. Можно спокойно прийти к врачу, и уже отсюда врач записывает пациента к специалисту. Таких офисов у нас уже девять», — пояснил Андрей Осипов, главный врач ГБУЗ МО «ДЦГБ».

Дальше эти пункты дополнят аппаратами ЭКГ и техникой первичного осмотра. Очередей в кабинете нет, можно из дома подойти прямо к приему. Идею уже оценили в областном Минздраве и аппарате губернатора, так что практику планируют развернуть по всей области.