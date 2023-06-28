Подмосковье 28 июня 2023, 14:21 Молодые учителя из Подмосковья вошли в число лучших в России ИГУМО

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Учителя из Подмосковья приняли участие во всероссийском конкурсе «Лучшие педагогические практики». По итогу пять педагогов Московской области вошли в число победителей. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В видеовизитках конкурсанты рассказывали о своих личных и профессиональных качествах, об отношении к профессии, а также представляли свою уникальную методику преподавания в виде эссе.

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Всего в конкурсе приняли участие 560 молодых педагогов со всей России. Члены жюри отобрали 102 лучшие работы, авторы которых отправились в Москву для участия в летней школе победителей конкурса.

Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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