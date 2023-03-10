Подмосковье 10 марта 2023, 10:01 Молодые ученые Подмосковья смогут получить скидки на обучение по «Менделеевской карте»

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Около 16 тысяч молодых ученых работают в Подмосковье. Для них заработал проект поддержки «Менделеевская карта». По ней будут доступны скидки на образовательные программы и электронные библиотеки, а также участие в конференциях и выставках.

Карта также даст возможность получать скидки на посещение культурных и спортивных учреждений, путешествия, кафе и рестораны, покупки в аптеках и магазинах. Получить ее смогут молодые ученые, которые занимаются научной деятельностью, работают в соответствующих организациях или являются аспирантами. Также на нее могут претендовать школьники и студенты, которые победили на предметных олимпиадах.

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье стало одним из лидеров по числу научных институтов, опытных производств и других объединений в стране. Регион уделяет большое внимание их поддержке. Так, они получают разные виды премий, а также участвуют в программе социальной ипотеки. На эти цели в этом году было направлено свыше 1,8 миллиарда рублей. Сертификаты на покупку жилья получат 57 человек.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался со школьниками региона. Они рассказали ему о своих планах на будущее.

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