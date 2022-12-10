Подмосковье 10 декабря 2022, 15:41 Молодые ученые МГОПУ рассказали о своих разработках Студентка МГОПУ Губарева создаст климатическую камеру для растений РИА «Новости»

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Молодые ученые Московского государственного областного педагогического университета рассказали о своих разработках. Одна из них — Анастасия Губарева — недавно получила грант на конкурсе «Умник» в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на развитие проекта, который высоко оценили на конкурсе.

«Я разрабатываю проект — климатическую камеру для роста растений. В этой камере исследователи будут выращивать растения, проводить анализ их фенотипа. <…> [Они] могут в реальном времени, без физического вмешательства оценить площадь растения, прирост биомассы, наличие у них болезней», — рассказала девушка.

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Анастасия уточнила, что разработка полезна для биологов. С ее помощью специалисты смогут моделировать среду различных эпох, чтобы изучить древние растения. В дальнейшем камеру можно использовать в фармацевтике и при перевозке редких растений, чтобы поддерживать температуру.

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Еще один участник конкурса «Умник» Игорь Чекулаев создал проект автоматизированного прибора для нанесения тонких органических пленок. Он нашел замену голографическим стикерам безопасности, которые можно встретить на ноутбуках и паспортах.

«Возникает вопрос: в чем изюминка проекта? Она заключается в создании стикеров со скрытым изображением. Мы имеем пленку, которую нельзя увидеть невооруженным взглядом. Для вас это просто стекло. Но если мы берем в руки поляризатор, то можно увидеть картинную структуру. Тут как раз скрытое изображение, которое можно применять для защиты информации. Также можно изменить поляризацию. Изображение остается», — пояснил Чекулаев.

Инженер лаборатории МГОПУ Роман Кучеров, еще один молодой ученый университета, стал соискателем премии губернатора Московской области. Он разрабатывает способы получения органических тонкопленочных материалов для применения в солнечных батареях.

Декан физико-математического факультета вуза Юлия Кулешова подчеркнула, что МГОПУ часто привлекает молодых студентов к написанию научных статей и подготовке базы для своих исследований.

«Пытаемся выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы если у них возникают какие-то идеи, их поддержать, помочь их реализовать», — заключила она.