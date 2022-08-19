Молодые ученые из Химок получили сертификаты на льготную ипотеку

Сертификат на приобретение квартиры по программе «Социальная ипотека» получили 11 химчан — это молодые специалисты и ученые, которые работают в НПО «Энергомаш» и НПО имени Лавочкина.

«Социальная ипотека позволяет привлекать в округ новые высококвалифицированные кадры и поддерживать тех, кто уже работает. Сотрудники „Энергомаша“ и НПО Лавочкина вносят особый вклад в развитие Химок и российской науки в целом. Мы очень их ценим. Важно, что благодаря региональной программе наши молодые ученые получают такую поддержку», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Одним из тех, кто получил сертификат на льготную ипотеку, стал Руслан Сиражетдинов.

«С 2018 года я работаю на заводе имени Лавочкина токарем-расточником. До участия в программе думал, что приобрести собственное жилье в ближайшее время не получится. Теперь не могу поверить своему счастью. У меня две маленькие дочери, которые давно мечтают о кошке. В съемной квартире это было невозможно, но скоро я их обрадую», — поделился радостью Руслан.

По программе социальной ипотеки правительство Подмосковья выплачивает основной платеж, а участники — только проценты по кредиту. Также для молодых научных кадров в регионе проходит конкурс на получение премии губернатора Московской области Андрея Воробьева в сферах науки, технологий, техники и инноваций.