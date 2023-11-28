Подмосковье 28 ноября 2023, 09:39 Молодые сосны высадили в сквере на улице Октября в Реутове Пресс-служба администрации городского округа Реутов

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Восемь крупномерных сосен высадили в сквере вблизи дома № 8 на улице Октября в Реутове. К концу ноября там высадят еще 22 дерева.

Акция прошла при поддержке местных предприятий ООО «Химполл» и ООО «Комус».

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«В рамках благоустройства сквера у дома № 8 по улице Октября <…> высадили восемь сосен, еще 22 дерева высадим до конца ноября. Также в рамках работ в следующем году здесь будем устанавливать дополнительные малые архитектурные формы, а по просьбам жителей — установим спортивную площадку», — рассказал начальник отдела благоустройства администрации Реутова Михаил Лосев.

Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов

В пресс-службе главы городского округа Реутов Станислава Каторова отметили, что в высадке деревьев принимали участие первые заместители главы администрации Николай Ковалев и Владимир Иванов, сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» и жители близлежащих домов.

«Зимой растения впадают в спячку и легко переносят пересадку. Когда земляной ком замерзает, он меньше крошится. А значит, пересаживая, мы не повреждаем корни», — пояснила дендролог «Хозяйственно-эксплуатационного управления» Любовь Серая.

В пресс-службе добавили, что в рамках благоустройства сквера вблизи дома № 8 на улице Октября также запланирована дополнительная высадка крупномерных деревьев.

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