Подмосковье 11 января 2023, 16:49 Молодые семьи из Балашихи получили денежные сертификаты на приобретение жилья

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Новоселами вскоре станут 11 молодых семей из Балашихи. На торжественной церемонии в городской администрации им вручили сертификаты на право получения выплаты на приобретение жилья.

Сертификат позволяет молодым семьям вложить средства в покупку жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории всей Московской области. Кроме того, муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» может помочь оплатить основной долг по уже имеющейся ипотеке.

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«Собственное жилье — это залог успеха для создания крепкой семьи. У нас есть возможность оказать содействие и помочь горожанам в приобретении собственной квартиры или постройке дома», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Сергей Лукичев.

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Реализовать сертификат необходимо в течение семи месяцев.

«Мы получили сертификат на приобретение жилья, долго к этому готовились, собирали документы. Необходимо было предоставить подтверждение того, что мы нуждаемся в жилье, подтвердить свой доход и собрать оставшиеся личные данные. Сейчас планируем узнать дополнительные условия и будем присматриваться к жилью, прицениваться. У нас трое детей, поэтому нужен район с развитой инфраструктурой», — поделилась Екатерина Новикова.

Данная социальная выплата формируется из федерального, регионального и местного бюджетов.

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